Скончался писатель и искусствовед Михаил Герман

Петербург, 08 мая. В Петербурге на 86-м году жизни скончался знаменитый российский писатель и искусствовед Михаил Герман.

Как передает телеканал «360»,о причинах смерти брата режиссера Алексея Германа пока сообщается. Пресс-служба Государственного Русского музея информирует лишь о факте случившегося.

«Для нас, для Русского музея, для Отдела новейших течений это шок: мы лет тридцать проработали вместе. Когда общаешься часто, не думаешь о масштабе личности своего сотрудника, собеседника», — написал в Facebook завотделом музея Александр Боровский.

«Ридус» напоминает,Михаил Герман родился в 1933 году в Ленинграде 23 февраля 1933 года. Окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Герман написал более 30 книг, среди которых особо выделяют парижские истории.