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В Петербурге к шествию «Бессмертного полка» присоединятся около 700 тысяч человек
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    В Петербурге к шествию «Бессмертного полка» присоединятся около 700 тысяч человек

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    В Петербурге к шествию «Бессмертного полка» присоединятся около 700 тысяч человек

    Санкт-Петербург, 7 мая. Около 700 тысяч человек примут участие в шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту в Петербурге. Такой информацией поделились в Смольном.

    «Формироваться колонна будет на участке от станции метро «Площадь Александра Невского» до Суворовского проспекта. В прошлом году в составе колонны прошли около 700 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают не меньше участников», — говорится в комментарии пресс-службы аппарата вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова.

    Отмечается также, что обеспечением правопорядка в центре Петербурга 9 мая будут заниматься 3600 полицейских и сотрудников Росгвардии, а также почти тысяча дружинников.

    В районе Площади Восстания и Дворцовой, а также на Невском проспекте будут дежурить бригады скорой помощи.    

    В Петербурге к шествию «Бессмертного полка» присоединятся около 700 тысяч человек

    Напомним, парад Победы на Дворцовой площади начнется в 10.00, а шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту — в 15.00.

    Отметим, 6 мая акция «Бессмертный полк» состоялась во многих городах мира. Шествие впервые прошло в Мельбурне и Амстердаме. В Манчестере к акции присоединились около 200 человек, а в Мадриде — полторы тысячи. 

    Автор: Федор Веснин
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