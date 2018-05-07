В Петербурге к шествию «Бессмертного полка» присоединятся около 700 тысяч человек

Санкт-Петербург, 7 мая. Около 700 тысяч человек примут участие в шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту в Петербурге. Такой информацией поделились в Смольном.

«Формироваться колонна будет на участке от станции метро «Площадь Александра Невского» до Суворовского проспекта. В прошлом году в составе колонны прошли около 700 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают не меньше участников», — говорится в комментарии пресс-службы аппарата вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова.

Отмечается также, что обеспечением правопорядка в центре Петербурга 9 мая будут заниматься 3600 полицейских и сотрудников Росгвардии, а также почти тысяча дружинников.

В районе Площади Восстания и Дворцовой, а также на Невском проспекте будут дежурить бригады скорой помощи.

Напомним, парад Победы на Дворцовой площади начнется в 10.00, а шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту — в 15.00.

Отметим, 6 мая акция «Бессмертный полк» состоялась во многих городах мира. Шествие впервые прошло в Мельбурне и Амстердаме. В Манчестере к акции присоединились около 200 человек, а в Мадриде — полторы тысячи.