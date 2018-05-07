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Напавшую на женщину и ребенка жительницу Петербурга отправят в колонию
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    Напавшую на женщину и ребенка жительницу Петербурга отправят в колонию

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    Напавшую на женщину и ребенка жительницу Петербурга отправят в колонию

    Санкт-Петербург, 7 мая. Жительницу Санкт-Петербурга Надежду Федорову, ударившую женщину и ребенка на детской площадке, суд приговорил к году колонии-поселения и обязал ее выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

    Инцидент произошел в сентябре 2017 года на детской площадке, которая расположена у дома на улице Дивенской. Осужденная Федорова ударила попросившую ее увести собаку с территории детской площадки женщину и малолетнего сына. В этот момент прибыл сотрудник охранного предприятия, который попытался пресечь действия напавшей на людей девушки, однако она воспользовалась газовым баллончиком, после чего ударила ногой в голову женщину.

    «В результате этих действий охраннику и ребенку причинена физическая боль, а потерпевшей, кроме того, — химический ожог глаз первой степени», — сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

    Петроградский районный суд города сегодня признал задержанную виновной и приговорил ее к наказанию в виде отбывания наказания в колонии-поселения и обязал Федорову выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

    Автор: Алексей Громов
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