Напавшую на женщину и ребенка жительницу Петербурга отправят в колонию

Санкт-Петербург, 7 мая. Жительницу Санкт-Петербурга Надежду Федорову, ударившую женщину и ребенка на детской площадке, суд приговорил к году колонии-поселения и обязал ее выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Инцидент произошел в сентябре 2017 года на детской площадке, которая расположена у дома на улице Дивенской. Осужденная Федорова ударила попросившую ее увести собаку с территории детской площадки женщину и малолетнего сына. В этот момент прибыл сотрудник охранного предприятия, который попытался пресечь действия напавшей на людей девушки, однако она воспользовалась газовым баллончиком, после чего ударила ногой в голову женщину.

«В результате этих действий охраннику и ребенку причинена физическая боль, а потерпевшей, кроме того, — химический ожог глаз первой степени», — сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Петроградский районный суд города сегодня признал задержанную виновной и приговорил ее к наказанию в виде отбывания наказания в колонии-поселения и обязал Федорову выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.