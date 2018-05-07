Петербуржцы смогут оформить финскую визу за две недели

Санкт-Петербург, 7 мая. Жители Санкт-Петербурга смогут оформить финскую визу на четыре дня быстрее, то есть в течение двух недель, а не 18 дней. Об этом сообщили в Генконсульстве Финляндии.

Так, если документы на оформление финской визы будут поданы в период с 7 по 11 мая, то получить ее можно будет с 22 по 25 мая. Согласно сообщению Генкоснульства Финляндии в Петербурге, определены следующие даты выдачи: подача документов 7 мая — выдача визы 22 мая, подача 8 мая — выдача 23 мая, если документы будут поданы 10 мая, то визу можно будет получить 24 мая, если 11 мая, то виза будет готова 25 мая.

Напомним, историческое здание на Кирочной улице в Санкт-Петербурге не передадут в собственность церкви Ингрии.