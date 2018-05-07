Смольный не передаст здание на Кирочной улице в собственность церкви Ингрии

Санкт-Петербург, 7 мая. Историческое здание на Кирочной улице в Санкт-Петербурге не передадут в собственность церкви Ингрии.

Власти города отказались передавать Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии жилой и учебный дом Евангелическо-лютеранской церкви Святой Анны, расположенный на Кирочной улице. В Смольном подчеркнули, что в здании ранее находились сиротские приюты и жилье.

«Здание не может быть отнесено к имуществу религиозного назначения и соответственно не может быть передано в собственность религиозной организации в рамках Федерального закона», — цитирует «Интерфакс» сообщение комитета.

Ранее сообщалось о том, что Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Сестрорецкого районного суда об изъятии в собственность государства комплекса зданий «Свидетелей Иеговы» (запрещенная в России организация). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города на Неве.