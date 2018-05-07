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Петербургское метро изменит режим работы во время проведения акции «Бессмертный полк»
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    Петербургское метро изменит режим работы во время проведения акции «Бессмертный полк»

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    Петербургское метро изменит режим работы во время проведения акции «Бессмертный полк»

    Санкт-Петербург, 7 мая. Режим работы центральных станций метрополитена в Санкт-Петербурге будет изменен  на нескольких центральных станциях 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

    Так, станция метро «Адмиралтейская» будет работать только на выход с 8:30 до 11:30 и с 15:30 до 00:00. Аналогичный режим работы будет на станциях «Площадь Александра Невского-1» и «Площадь Александра Невского-2»в период с 14:00 до 15:25 часов.

    Кроме этого, вестибюль 1 станции метро «Площадь Восстания» (выход на улицу Восстания) будет работать на вход и выход с 14:30 до 15:30. Вестибюль 2 станции «Площадь Восстания» (выход на Московский вокзал) с 14:30 до 15:30 часов будет работать только на выход. Также «Маяковская» будет закрыта на вход и выход для пассажиров с 14:30 до 15:30 часов дня.

    Также вестибюль 2 станции метро «Невский проспект» с выходом на канал Грибоедова в период с 9:00 до 22:00 часов вечера будет работать на выход. В свою очередь, станцию закроют на вход и выход в период с 22:00 до 5:36 10 мая. Пассажиры смогут в 21:25 до 22:00 часов только выйти со станции метро «Горьковская».

    Ранее сообщалось о том, что шествие «Бессмертного полка» пройдет в День Победы по Невскому Проспекту в Санкт-Петербурге.

    Автор: Алексей Громов
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