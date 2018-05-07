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Стали известны время и место построения «Бессмертного полка» в Петербурге
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    Стали известны время и место построения «Бессмертного полка» в Петербурге

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    Стали известны время и место построения «Бессмертного полка» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 7 мая. Шествие «Бессмертного полка» пройдет в День Победы по Невскому Проспекту в Санкт-Петербурге.

    Впервые состоявшееся в 2013 году шествие «Бессмертный полк» в текущем году пройдет в пятый, юбилейный, раз 9 мая. В день празднования 73 годовщины победы в Великой Отечественной войне шествие стартует в три часа дня от станции метро «Площадь Восстания», однако колонны в два часа будут формироваться на перекрестке Суворовского проспекта с Невским проспектом и до Площади Александра Невского.

    Заместитель председателя Комитета по культуре Федор Болтин сообщил, что более ста артистов будут сопровождать участников шествия «Бессмертный полк»: Смольный учел пожелания местных жителей и гостей о музыкальном сопровождении.

    Подробнее о том, какие мероприятия стоит посетить в День Победы, читайте в материале Федерального агенства новостей.

    Автор: Алексей Громов
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