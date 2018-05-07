Метро в Петербурге будет работать круглосуточно в ночь на 10 мая

Санкт-Петербург, 7 мая. Петербургский метрополитен будет работать круглосуточно в ночь на четверг. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

Станции метро не закроются для пассажиров в ночь на 10 мая, кроме вестибюля 1 станции метрополитена «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт-1», «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская» и «Спасская».

Кроме этого, подчеркнем, что в период с 2:00 до 4:30 10 мая в кассах городской подземки можно будет приобрести только жетон, пополнить и приобрести проездные карты не получится.