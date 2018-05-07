Большой велопарад пройдет в День города в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 мая. Ежегодный большой велопарад пройдет в День города в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Жители и гости Северной столицы смогут принять участие в ежегодном велопараде, который пройдет 27 мая.

«Мероприятие организовано в поддержку велодвижения в рамках единого дня велопарадов в России и традиционно проходит по всей стране в каждое последнее воскресенье мая», — передает пресс-служба комитета.

Марафон начнется в 09:00 часов утра на пересечении Литейного проспекта и улицы Жуковского, где будут сформированы колонны. Старт будет дан через два часа, в 11:00 утра.