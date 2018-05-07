Петербургские руферы покорили строящийся мост Бетанкура

Санкт-Петербург, 7 мая. Петербургские руферы пробрались на еще не открытый официально мост Бетанкура и устроили экскурсию для подписчиков.

Члены команды Urban Dreams опубликовали на видеохостинге YouTube видео, на котором они покоряют мост Бетанкура. Отметим. что переправа пока не открыта официально.

На строительной площадке на руферов, которые были без защитных касок и спецодежды, никто из рабочих не обращал внимания, по техническим ходам они пробрались на 46-метровый пилон и организовали для подписчиков ставшую уже традиционной экскурсию с городской вершины.

Ранее сообщалось о том, что власти Санкт-Петербурга планируют привлечь руферов к очистке кровель от наледи.