Председатель петербургского ЗакСа отмечает 63-летие

Санкт-Петербург, 7 мая. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров празднует День Рождения.

Вячеславу Макарову исполнилось в понедельник, 7 мая, 63 года. Отметим, что в Заксобрание третьего созыва он попал в 2003 году. Также Макаров четыре раза избирался депутатом парламента. В 2011 году Вячеслав Макаров занял пост спикера Заксобрания, в 2016 году он снова стал его председателем.

Напомним, глава Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили местных жителей и гостей Санкт-Петербурга с Днем Победы. Соответствующее сообщение передает пресс-служба Смольного.