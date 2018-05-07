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Председатель петербургского ЗакСа отмечает 63-летие
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    Председатель петербургского ЗакСа отмечает 63-летие

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    Председатель петербургского ЗакСа отмечает 63-летие

    Санкт-Петербург, 7 мая. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров празднует День Рождения.

    Вячеславу Макарову исполнилось в понедельник, 7 мая, 63 года. Отметим, что в Заксобрание третьего созыва он попал в 2003 году. Также Макаров четыре раза избирался депутатом парламента. В 2011 году Вячеслав Макаров занял пост спикера Заксобрания,  в 2016 году он снова стал его председателем.

    Напомним, глава Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили местных жителей и гостей Санкт-Петербурга с Днем Победы. Соответствующее сообщение передает пресс-служба Смольного.

    Автор: Алексей Громов
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