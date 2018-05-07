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Платная парковка на 630 мест появится в Пушкинском районе Петербурга
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    Платная парковка на 630 мест появится в Пушкинском районе Петербурга

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    Платная парковка на 630 мест появится в Пушкинском районе Петербурга

    Санкт-Петербург, 7 мая. Платная парковка появится в Пушкинском районе Санкт-Петербурга у новой станции метро «Шушары».

    Как передает «78.ru» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, автомобильная парковка на 630 мест появится в Пушкинском районе города рядом со станцией метро «Шушары».

    Отметим, что АО «Петербургские дороги» разработает проект парковки согласно техническому заданию, в соответствии с которым на парковке должны быть терминал оплаты, шлагбаум, система видеонаблюдения и электронное табло.

    Напомним, глава Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили местных жителей и гостей Санкт-Петербурга с Днем Победы. Соответствующее сообщение передает пресс-служба Смольного.

    Автор: Алексей Громов
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