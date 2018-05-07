Губернатор Полтавченко и спикер ЗакСа Макаров поздравили жителей Петербурга с Днем Победы

Санкт-Петербург, 7 мая. Глава Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили местных жителей и гостей Санкт-Петербурга с Днем Победы. Соответствующее сообщение передает пресс-служба Смольного.

«Этот священный праздник является символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимой силы духа. 9 мая 1945 года навсегда войдет в мировую историю как торжество добра над злом, триумф гуманизма и справедливости», — подчеркивается в сообщении пресс-службы Смольного.

Губернатор города Георгий Полтавченко и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров выразили огромную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.