Ведущие радио «Зенит» вышли в эфир из метро Петербурга и побили рекорд Гиннесса

Санкт-Петербург, 7 мая. Ведущие радиостанции «Зенит» вышли в эфир со станции метро «Спортивная» в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Свой профессиональный праздник ведущие радиостанции «Зенит» отметили глубоко под землей. Два часа прямого эфира они провели из студии, расположенной на платформе станции метро «Спортивная».

Глубина ее залегания — 65 метров. Проведение радиоэфира с такой глубины еще никто в мире не делал. В Книгу рекордов Гиннесса по этому поводу уже подана заявка.

Главный девиз сегодняшней акции — стартующий очень скоро чемпионат мира по футболу. Поэтому все гости студии, даже не имеющие отношения к спорту, говорили именно о нем и о здоровом образе жизни. Каждый выступал по 10–15 минут, поэтому времени хватило всем: и руководителю петербургского метрополитена Владимиру Гарюгину, и знаменитому в прошлом футболисту Анатолию Тимощуку, и другим гостям «Зенита».

Однако и это еще не все: пассажиры, поднявшиеся в верхний вестибюль, попадали практически на бесплатный концерт группы «Бригадный подряд». Так отметили общероссийский День радио в петербургском метро.