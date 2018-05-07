День Радио отмечают на станции метро «Спортивная» в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 мая. Мобильная студия в День радио заработала в метрополитене Санкт-Петербурга с глубины 65 метров.

Первым в эфир вышел начальник «Петербургского метрополитена» Владимир Гарюгин, который поделился с пассажирами информацией о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу, отметив, что на всех станциях метро появится новая карта подземки, где будут обозначены маршруты болельщиков и фан-зоны.

Так, к радиоведущим присоединятся Вячеслав Малафеев и другие именитые и известные гости. Отметим, что прямой эфир ведется впервые в истории с глубины 65 метров — это шанс попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Соответствующая заявка уже подана.