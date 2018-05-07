Детская парусная школа появится в Кронштадте

Кронштадт, 7 мая. Детскую парусную школу на базе бывшего яхт-клуба и стоянку для маломерных судов создадут в Кронштадте.

Как передает «Коммерсант», новая парусная школа появится на базе бывшего яхт-клуба в Кронштадте, ее созданием займется «Балтийская школа экологии и спорта». Кроме этого, будет организована стоянкой для маломерных судов на более чем сто мест в восточной части острова Котлин.

Генеральный директор «Балтийской школы экологии и спорта» Дмитрий Костров сообщил, что компания в первую очередь будет заниматься возведением школы детского парусного спорта, там планируют проводить занятия по экологическому воспитанию подрастающего поколения.

