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Детская парусная школа появится в Кронштадте
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    Детская парусная школа появится в Кронштадте

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    Детская парусная школа появится в Кронштадте

    Кронштадт, 7 мая. Детскую парусную школу на базе бывшего яхт-клуба и стоянку для маломерных судов создадут в Кронштадте.

    Как передает «Коммерсант», новая парусная школа появится на базе бывшего яхт-клуба в Кронштадте, ее созданием займется «Балтийская школа экологии и спорта». Кроме этого, будет организована стоянкой для маломерных судов на более чем сто мест в восточной части острова Котлин.

    Генеральный директор «Балтийской школы экологии и спорта» Дмитрий Костров сообщил, что компания в первую очередь будет заниматься возведением  школы детского парусного спорта, там планируют проводить занятия по экологическому воспитанию подрастающего поколения.
      

    Автор: Алексей Громов
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