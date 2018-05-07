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Пассажиры заметили схемы с новыми станциями в метро Петербурга
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    Пассажиры заметили схемы с новыми станциями в метро Петербурга

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    Пассажиры заметили схемы с новыми станциями в метро Петербурга

    Санкт-Петербург, 7 мая. Метрополитен Санкт-Петербурга опубликовал обновленную и соответствующую планам развития схему городской подземки.

    Метрополитен опубликовал обновленную схему, на которой отражены «Новокрестовская» и «Беговая» и «Горный институт» через «Театральную». Кроме этого, пунктирной линией обозначены станции метро от «Юго-Западной» до «Обводного канала-2», также «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

    Отметим, что новые схемы со станциями метро «Беговая» и «Новокрестовская» появились на «зеленой» ветке городской подземки. Об этом сообщили местные жители в группе «Питертранспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

    Автор: Алексей Громов
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