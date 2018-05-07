Санкт-Петербург, 7 мая. Петербуржец опубликовал в сети видео, на котором можно проследить преображение залов Государственного Эрмитажа в дневное и ночное время суток.

Ролик о «жизни» залов Эрмитажа в разное время суток житель Санкт-Петербурга выложил в Интернете на канале видеохостинга YouTube. Видео снято в формате таймлапс, то есть автор стоит на месте, делая при этом фотографию один раз в несколько секунд, после чего их объединяют в единый ролик.

Автор отметил, что пройти в Эрмитаж со штативом он не смог, так как не направил необходимый запрос на имя директора музея Михаила Пиотровского, однако снять по-настоящему эффектное и впечатляющее видео у него получилось.