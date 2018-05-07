Санкт-Петербург, 7 мая. Закладка ледостойкой платформы «Северный полюс» запланирована на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные от главы Минприроды Сергея Донского.

Так, закладка ледостойкой платформы «Северный полюс» для исследования Северного Ледовитого океана состоится в следующем году. В настоящее время разрабатывается техническое задание, в мае текущего года будут работать над формированием проекта.

Отметим, ледостойкая платформа будет составлять 67,8 метра в длину, 22,5 метров — в ширину. водоизмещение «Северного полюса» — 7,5 тысячи тонн, в свою очередь, мощность энергетической установки — 2600 кВт, скорость – не менее 10 узлов.