Закладка ледостойкой платформы «Северный полюс» в Петербурге начнется в 2019 году
Санкт-Петербург, 7 мая. Закладка ледостойкой платформы «Северный полюс» запланирована на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге в 2019 году.
Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные от главы Минприроды Сергея Донского.
Так, закладка ледостойкой платформы «Северный полюс» для исследования Северного Ледовитого океана состоится в следующем году. В настоящее время разрабатывается техническое задание, в мае текущего года будут работать над формированием проекта.
Отметим, ледостойкая платформа будет составлять 67,8 метра в длину, 22,5 метров — в ширину. водоизмещение «Северного полюса» — 7,5 тысячи тонн, в свою очередь, мощность энергетической установки — 2600 кВт, скорость – не менее 10 узлов.