Россияне отреагировали на перепалку Хабенского с публикой на премьере фильма «Собибор»

Москва, 6 мая. В Петербурге на премьерном показе фильма «Собибор», где Константин Хабенский выступил как режиссер, он устроил перепалку с публикой.

Все началось с того, что женщина, которая была на премьерном показе фильма, задала российскому актеру вопрос, как можно достучаться до обычных и неподготовленных зрителей, которые придут смотреть фильм с попкорном. Хабенского возмутил заданный вопрос, и он начал интересоваться, что именно волнует женщину. Выслушав ее ответ, он начал размышлять на эту тему, высказывать свое мнение на повышенном тоне. Женщина, сидевшая в зале, отказалась дальше продолжать дискуссию.

Россияне, посмотрев видео, на котором была запечатлена перепалка Хабенского с женщиной, отреагировали по-разному: одни встали на сторону Хабенского, другие — женщины.

Другие пользователи социальных сетей поддержали позицию Константина Хабенского, отметив, что вопрос зрительницы был не совсем понятен.

Также некоторые отметили, что заданный вопрос помог осознать, как неприлично есть попкорн в кинотеатрах.