Петербургское «Динамо» обыграло «Балтику» в матче ФНЛ

Санкт-Петербург, 6 мая. Петербургский ФК «Динамо» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 37 тура первенства Футбольной национальной лиги.

Победа «Динамо» и поражение калининградской «Балтики» обеспечили «Тамбову» возможность побороться за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.

Так, в воскресенье, 6 мая, «Динамо» обыграло «Балтику» со счетом 3:1. В составе команды победителей голы оформили в ворота Артем Кулишев, Игорь Юрганов и Иван Соловьев. У калининградцев отличился Алишер Джалилов.

Напомним, пассажирский самолет, следовавший из Антальи в Санкт-Петербург, вынужденно выполнил посадку в международном аэропорту Сочи из-за пассажира, который почувствовал себя плохо.