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Петербургское «Динамо» обыграло «Балтику» в матче ФНЛ
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    Петербургское «Динамо» обыграло «Балтику» в матче ФНЛ

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    Петербургское «Динамо» обыграло «Балтику» в матче ФНЛ

    Санкт-Петербург, 6 мая. Петербургский ФК «Динамо» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 37 тура первенства Футбольной национальной лиги.

    Победа «Динамо» и поражение калининградской «Балтики» обеспечили «Тамбову» возможность побороться за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.

    Так, в воскресенье, 6 мая, «Динамо» обыграло «Балтику» со счетом 3:1. В составе команды победителей голы оформили в ворота Артем Кулишев, Игорь Юрганов и Иван Соловьев. У калининградцев отличился Алишер Джалилов.

    Напомним, пассажирский самолет, следовавший из Антальи в Санкт-Петербург, вынужденно выполнил посадку в международном аэропорту Сочи из-за пассажира, который почувствовал себя плохо.

    Автор: Алексей Громов
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