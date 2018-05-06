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Самолет, выполнявший рейс Анталья — Петербург, совершил вынужденную посадку в Сочи
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    Самолет, выполнявший рейс Анталья — Петербург, совершил вынужденную посадку в Сочи

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    Самолет, выполнявший рейс Анталья — Петербург, совершил вынужденную посадку в Сочи

    Санкт-Петербург, 6 мая. Пассажирский самолет, следовавший из Антальи в Санкт-Петербург, вынужденно выполнил посадку в международном аэропорту Сочи из-за пассажира, который почувствовал себя плохо.

    Лайнер авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Анталья — Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Сочи 6 мая в 12:00 часов. Причиной стало плохое самочувствие пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в аэропорту.

    «Посадка прошла в штатном режиме. На перроне самолет был встречен бригадой скорой помощи. Пассажир госпитализирован», — отметили в аэропорту.

    Автор: Алексей Громов
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