Самолет, выполнявший рейс Анталья — Петербург, совершил вынужденную посадку в Сочи

Санкт-Петербург, 6 мая. Пассажирский самолет, следовавший из Антальи в Санкт-Петербург, вынужденно выполнил посадку в международном аэропорту Сочи из-за пассажира, который почувствовал себя плохо.

Лайнер авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Анталья — Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Сочи 6 мая в 12:00 часов. Причиной стало плохое самочувствие пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в аэропорту.