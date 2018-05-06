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Солнечная и теплая погода ожидается в начале рабочей недели в Петербурге
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    Солнечная и теплая погода ожидается в начале рабочей недели в Петербурге

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    Солнечная и теплая погода ожидается в начале рабочей недели в Петербурге

    Санкт-Петербург, 6 мая. Жителей и гостей Санкт-Петербурга ожидает по-весеннему теплая погода в начале новой рабочей недели.

    Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на МЧС по Петербургу и данные синоптиков. Так, новая рабочая неделя порадует жителей и гостей города теплой и сухой погодой.

    В понедельник, 7 мая, прогнозируется переменная облачность, ветер будет дуть западного направления, его порывы составят до 9 метров в секунду. Также не ожидается осадков, а атмосферное давление днем будет слабо понижаться.

    Ранее сообщалось о том, что жители и гости Санкт-Петербурга заметили в воскресенье утром в небе истребители и вертолеты.

     

    Автор: Алексей Громов
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