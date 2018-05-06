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Репетиция парада Победы и ремонт парализовали движение по Невскому проспекту в Петербурге
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    Репетиция парада Победы и ремонт парализовали движение по Невскому проспекту в Петербурге

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    Репетиция парада Победы и ремонт парализовали движение по Невскому проспекту в Петербурге

    Санкт-Петербург, 6 мая. Движение по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге до 13:00 часов было затруднено из-за проведения репетиции парада Победы и продолжения ремонтных работ.

    Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», движение автомобильного транспорта было полностью парализовано на Невском проспекте в Санкт-Петербурге до 13:00 часов дня в воскресенье из-за репетиции парада Победы. К настоящему моменту движение на участке от Адмиралтейской до Гостиного двора пришло в норму, скорость автомобильного потока составляет 15 километров в час.

    Отметим, что участок дороги от Гостиного двора до Площади Восстания закрыт в обе стороны, там продолжаются ремонтные работы.

     

    Автор: Алексей Громов
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