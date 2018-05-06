Тренировка гордости и силы: Петербург репетирует парад Победы

Санкт-Петербург, 6 мая. В День Победы 9 мая в городах России пройдут торжественные парады Победы. В Петербурге на Дворцовую площадь выйдут войска Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа, наземная военная техника в сопровождении авиации в небе над Эрмитажем.

В последние дни перед праздником идут заключительные репетиции: доводятся до совершенства сопроводительные слова, чеканится шаг бойцов, оттачивается порядок прохождения войск, матери смотрят с трибун на сыновей-курсантов, начищаются до блеска боевые машины. Смотрите фоторепортаж Федерального агентства новостей с генерального прогона Парада Победы на Дворцовой площади и из-за кулис подготовки праздника.

В дни и ночи перед Днем Победы на Дворцовой площади и близлежащих улицах оживленно и немного похоже на кино: туристы могут честно говорить, что в России по улицам ходят танки — репетируют перед торжественным шествием в память о 73-й годовщине Великой Победы, которая спасла и те страны, из которых эти туристы приехали в Петербург, и сам Петербург, бывший тогда Ленинградом.

Вечерами мимо Адмиралтейства маршируют курсанты вузов Минобороны России, МЧС РФ, МВД РФ и войска Национальной гвардии России и зрители джазового концерта приветствуют их, как недавно чествовали музыкантов. Ночью можно вывернуть из-за угла и застыть от удивления, увидев на перекрестке танки.

В День Победы по Дворцовой проедет колонна военной техники: танки Т-34–76 и Т-34–85, бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы С-400. Сегодня их тяжесть и мощь уже ощутил асфальт Дворцовой площади — боевая техника также участвовала в генеральном прогоне Парада Победы.

В субботу, 5 мая, прохожие на Невском проспекте наблюдали за эффектным пролетом российской авиации — над каналом Грибоедова, украшенным белыми журавлями, промелькнули легендарные «Сушки», транспортный Ан-12, вертолеты «Ми» и наши МиГи. Кто успел — тот снял на смартфоны, кто не успел от изумления достать телефон — просто оторопело смотрел в небо. В полном составе петербургские военные летчики собрались сегодня, 6 мая, в день заключительной репетиции, а главное шоу покажут в мирном небе Санкт-Петербурга 9 мая.

На сегодняшней репетиции Петербург показал, что к параду Победы готово практически все. Не хватает самого важного — атмосферы и праздничных эмоций, но того и другого в День Победы городу-герою будет не занимать.

Парад Победы пройдет в Санкт-Петербурге 9 мая с 10 до 11 часов утра.