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Общество
Военные вертолеты и истребители пролетели над Петербургом
Общество
Военные вертолеты и истребители пролетели над Петербургом
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    Военные вертолеты и истребители пролетели над Петербургом

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    Военные вертолеты и истребители пролетели над Петербургом

    Санкт-Петербург, 6 мая. Жители и гости Санкт-Петербурга заметили в воскресенье утром в небе истребители и вертолеты.

    Как передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на видеокадры, на которых видна четверка истребителей и три вертолета.

    В воскресенье, 6 мая, состоялась последняя репетиция Парада Победы. Так, 90 образцов боевых машин составят колонну военной техники. В свою очередь, над Дворцовой площадью пролетят вертолеты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, Су-24, Су-27, Су-34, Су-35 и МиГ-29 и МиГ-31 и транспортные самолеты Ту-134, Ан-12. 

    Подробнее о том, какие мероприятия стоит посетить в День Победы, читайте в материале Федерального агенства новостей.

    Автор: Алексей Громов
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