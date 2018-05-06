Военные вертолеты и истребители пролетели над Петербургом

Санкт-Петербург, 6 мая. Жители и гости Санкт-Петербурга заметили в воскресенье утром в небе истребители и вертолеты.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на видеокадры, на которых видна четверка истребителей и три вертолета.

В воскресенье, 6 мая, состоялась последняя репетиция Парада Победы. Так, 90 образцов боевых машин составят колонну военной техники. В свою очередь, над Дворцовой площадью пролетят вертолеты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, Су-24, Су-27, Су-34, Су-35 и МиГ-29 и МиГ-31 и транспортные самолеты Ту-134, Ан-12.

Подробнее о том, какие мероприятия стоит посетить в День Победы, читайте в материале Федерального агенства новостей.