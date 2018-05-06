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Хабенский устроил перепалку с публикой на премьере фильма «Собибор» в Петербурге
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    Хабенский устроил перепалку с публикой на премьере фильма «Собибор» в Петербурге

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    Хабенский устроил перепалку с публикой на премьере фильма «Собибор» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 6 мая. Премьерный показ фильма «Собибор» режиссера Константина Хабенского состоялся в Петербурге, на пресс-конференции известный актер устроил перепалку с публикой.

    Режиссер и актер Константин Хабенский устроил словесную перепалку с женщиной, которая была на премьерном показе фильма под названием «Собибор» и спросила, как можно достучаться до обычных, неподготовленных, зрителей, которые придут на сеанс в кинотеатр с попкорном.

    Актер возмущенно отреагировал на заданный вопрос и начал интересоваться причинами волнения женщины, которая в конце диалога заявила, что разговаривать в таком тоне не будет, однако Константин Хабенский продолжил свою речь, встав на колено, затем спешно завершил пресс-конференцию под предлогом того, что торопится в Уфу.

    Автор: Алексей Громов
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