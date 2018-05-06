Расселенный доходный дом Басевича горел ночью в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 мая. Чрезвычайное происшествие случилось в Санкт-Петербурге: загорелся расселенный доходный дом Басевича в Петроградском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар произошел ночью в воскресенье в расселенном доме Басевича, расположенном на Большой Пушкарской улице. Пламя охватило территорию перекрытия между вторым и третьим этажами на общей площади 150 квадратных метров.

Бригада МЧС в составе восьми единиц техники и 32 человек личного состава незамедлительно прибыли на место ЧП. Пожар удалось ликвидировать в 04:28 часов. Информации о пострадавших не поступало.