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Расселенный доходный дом Басевича горел ночью в Петербурге
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    Расселенный доходный дом Басевича горел ночью в Петербурге

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    Расселенный доходный дом Басевича горел ночью в Петербурге

    Санкт-Петербург, 6 мая. Чрезвычайное происшествие случилось в Санкт-Петербурге: загорелся расселенный доходный дом Басевича в Петроградском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

    Пожар произошел ночью в воскресенье в расселенном доме Басевича, расположенном на Большой Пушкарской улице. Пламя охватило территорию перекрытия между вторым и третьим этажами на общей площади 150 квадратных метров.

    Бригада МЧС в составе восьми единиц техники и 32 человек личного состава незамедлительно прибыли на место ЧП. Пожар удалось ликвидировать в 04:28 часов. Информации о пострадавших не поступало.

    Автор: Алексей Громов
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