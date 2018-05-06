Петербуржцам обещают солнечное воскресенье

Санкт-Петербург, 6 мая. Жителям и гостям Санкт-Петербурга обещают теплую и солнечную погоду в воскресенье.

Соответствующую информацию передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, в воскресенье, 6 мая, погода будет солнечная и теплая, синоптики не прогнозируют дождей. Порывы ветра будут достигать семи метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось о том, что предприятие «Радон», входящее в корпорацию «Росатом», организовало конкурс на демонтаж здания радиобиологической лаборатории под Санкт-Петербургом.