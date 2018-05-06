«Росатом» демонтирует радиобиологическую лабораторию под Петербургом

Санкт-Петербург, 6 мая. Предприятие «Радон», входящее в корпорацию «Росатом», организовало конкурс на демонтаж здания радиобиологической лаборатории под Санкт-Петербургом.

Как сообщает «РИА Новости», специализирующееся на обращении с радиоактивными отходами предприятие «Радон», которое входит в госкорпорацию «Росатом», проводит конкурс на демонтаж построенного 48 лет назад здания радиобиологической лаборатории 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, расположенного под Санкт-Петербургом.

Отметим, что демонтаж и реабилитацию территории проведут в рамках федеральной программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года».