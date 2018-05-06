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Центр Петербурга перекроют в воскресенье на три часа
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    Центр Петербурга перекроют в воскресенье на три часа

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    Центр Петербурга перекроют в воскресенье на три часа

    Санкт-Петербург, 6 мая. Движение автомобильного транспорта по нескольким улицам в центре Санкт-Петербурга будет запрещено в воскресенье с утра до обеда. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

    Автомобилисты в воскресенье, 6 мая, в период с 10:00 часов утра до 13:00 дня не смогут проехать по нечетной стороне набережной Мойки до Мошкова переулка, набережной Мойки от Невского проспекта до дома №22 (ограничения буду действовать на четной стороне), Миллионной улице, Певческому проезду, и набережной Зимней канавки.

    Также аналогичные ограничения введут в период с 21.00 часов вечера до полуночи 9 мая, а также с 16.30 дня 8 мая до 13.00 часов 9 мая. 

    Автор: Алексей Громов
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