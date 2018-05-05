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Порядка 2 тыс. петербуржцев участвовали в незаконной акции Навального — полиция
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    Порядка 2 тыс. петербуржцев участвовали в незаконной акции Навального — полиция

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    Порядка 2 тыс. петербуржцев участвовали в незаконной акции Навального — полиция

    Санкт-Петербург, 5 мая. Около 2 тыс. жителей Петербурга участвовали в несогласованной акции протеста, организованной в Северной столице Алексеем Навальным. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в региональном управлении МВД.

    «В Петербурге в ходе несогласованной акции, в которой приняли участие около 2000 человек, сотрудниками полиции в отделы были доставлены около 200 активных участников. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности», — пояснили в ведомстве.

    Напомним, что власти Петербурга предлагали Навальному провести акцию в Удельном парке, поскольку на Дворцовой площади, где он собирался собрать своих сторонников, была запланирована репетиция парада. В итоге соратники Навального все же провели несогласованную акцию воле Дворцовой, а после направились в сторону Александровского сада.

    Автор: Антон Соколов
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