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Общество
В Калининграде продали все билеты на матч-открытие нового стадиона
Общество
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    В Калининграде продали все билеты на матч-открытие нового стадиона

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    В Калининграде продали все билеты на матч-открытие стадиона
    Калининград, 5 мая. Все билеты на третий тестовый матч 12 мая распроданы. 

    Как сообщила пресс-служба ФК «Балтика», билеты третий тестовый матч, который станет открытием стадиона 12 мая, уже распроданы. На стадионе пройдет игра 38-го тура первенства футбольной национальной лиги «Балтика» — «Тюмень».

    К ЧМ-2018 в Калининграде построили новый стадион на острове Октябрьский. Стадион уже введен в эксплуатацию и принял два тестовых матча. В ходе матчей протестировали работу всех служб, которые будут задействованы в проведении игр чемпионата мира. Около 32 тыс болельщиков смогли оценить новый стадион и инфраструктуру. Максимальная загрузка трибун составляет 35 тыс болельщиков.

    «В субботу завершена реализация билетов на игру 38-го тура первенства ФНЛ «Балтика»  — «Тюмень». Все билеты проданы. На данный матч билеты реализовывались только через кассы стадиона и в клубном магазине в ТРЦ «Европа», — заявил представитель ФК «Балтика».

    Также в клубе сообщили, что от онлайн продажи отказались намерено, чтобы не допустить спекулятивных действий с билетами.

    Автор: Софья Куликова
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