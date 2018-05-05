В Калининграде продали все билеты на матч-открытие нового стадиона



Калининград, 5 мая. Все билеты на третий тестовый матч 12 мая распроданы.

Как сообщила пресс-служба ФК «Балтика», билеты третий тестовый матч, который станет открытием стадиона 12 мая, уже распроданы. На стадионе пройдет игра 38-го тура первенства футбольной национальной лиги «Балтика» — «Тюмень».

К ЧМ-2018 в Калининграде построили новый стадион на острове Октябрьский. Стадион уже введен в эксплуатацию и принял два тестовых матча. В ходе матчей протестировали работу всех служб, которые будут задействованы в проведении игр чемпионата мира. Около 32 тыс болельщиков смогли оценить новый стадион и инфраструктуру. Максимальная загрузка трибун составляет 35 тыс болельщиков.

«В субботу завершена реализация билетов на игру 38-го тура первенства ФНЛ «Балтика» — «Тюмень». Все билеты проданы. На данный матч билеты реализовывались только через кассы стадиона и в клубном магазине в ТРЦ «Европа», — заявил представитель ФК «Балтика».

Также в клубе сообщили, что от онлайн продажи отказались намерено, чтобы не допустить спекулятивных действий с билетами.