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Дома на севере Петербурга перевели на резервное отопление из-за аварии
Россия
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    Дома на севере Петербурга перевели на резервное отопление из-за аварии

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    Дома на севере Петербурга перевели на резервное отопление из-за аварии
    Санкт-Петербург, 5 мая. Из-за аварии 15 домов в Красногвардейском районе переведены на резервную схему отопления. 

    Комитет по энергетике и инженерному обеспечению города сообщил, что в Красногвардейском районе Петербурга 15 домов переведены на резервную схему теплоснабжения. Причиной отключения центрального отопления стала авария на трубопроводе. На данный момент ведутся работы по устранению аварии и скорейшему переводу домов на обычный режим отопления.

    «В 13:30 при объезде сотрудниками «Теплосети» обнаружено вытекание теплоносителя на трубопроводе диаметром 250 мм по адресу проспект Энергетиков, 42. В зоне работ 15 зданий, горячее водоснабжение в штатном режиме, отопление по резервной схеме», — сообщил представитель «Теплосети».

    Работы будут проводиться ориентировочно с 14.30 5 мая до 3.30 6 мая, чтобы как можно скорее вернуть отопление в дома.

    Напомним, что с 4 мая в городе управляющие компании перешли на режим периодического протапливания. Температура в домах регулируется с учетом погоды и в случае заморозков может быть повышена. Режим периодического протапливания дает право управляющим компаниям отключать тепло в конкретных домах по просьбам жителей.
     

    Автор: Софья Куликова
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