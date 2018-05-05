Дома на севере Петербурга перевели на резервное отопление из-за аварии



Санкт-Петербург, 5 мая. Из-за аварии 15 домов в Красногвардейском районе переведены на резервную схему отопления.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению города сообщил, что в Красногвардейском районе Петербурга 15 домов переведены на резервную схему теплоснабжения. Причиной отключения центрального отопления стала авария на трубопроводе. На данный момент ведутся работы по устранению аварии и скорейшему переводу домов на обычный режим отопления.

«В 13:30 при объезде сотрудниками «Теплосети» обнаружено вытекание теплоносителя на трубопроводе диаметром 250 мм по адресу проспект Энергетиков, 42. В зоне работ 15 зданий, горячее водоснабжение в штатном режиме, отопление по резервной схеме», — сообщил представитель «Теплосети».

Работы будут проводиться ориентировочно с 14.30 5 мая до 3.30 6 мая, чтобы как можно скорее вернуть отопление в дома.

Напомним, что с 4 мая в городе управляющие компании перешли на режим периодического протапливания. Температура в домах регулируется с учетом погоды и в случае заморозков может быть повышена. Режим периодического протапливания дает право управляющим компаниям отключать тепло в конкретных домах по просьбам жителей.

