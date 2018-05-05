Центр Петербурга встал в пробках

Санкт-Петербург, 5 мая. В центре Петербурга образовались пробки из-за ремонтных работ, открытия мотосезона и репетиции парада.

По данным «Яндекс.Пробки», в центре зафиксирована необычно сложная пробка — Невский проспект, Дворцовая площадь, Дворцовый мост, Биржевая площадь, Биржевой мост, Мытнинская набережная, Кронверкская набережная, улица Куйбышева, Сампсониевский мост, Финляндский проспект, Большой Сампсониевский проспект, от Литейного проспекта до улицы Комиссара Смирнова. В пробке длиной 6,6 км можно потерять 1 ч 60 мин, что на 55 мин больше обычного.

Сегодня в центре Петербурга особенно много событий, что сказалось на ситуации на дорогах. На Невском проспекте ведутся ремонтные работы, также движение осложняет мотопробег, который стартовал на Дворцовой площади. Колонна мотоциклистов образовала пробки по всему маршруту следования от площади до Васильевского острова.