Стихийное бедствие: петербуржцы вынуждены менять маршруты из-за несанкционированной акции Навального

Санкт-Петербург, 5 мая. В северной столице России третий час длится акция сторонников блогера Алексея Навального, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Участники акции в сопровождении сотрудников ОМОН и полиции ходят от Дворцовой площади по Невскому проспекту до Литейного проспекта и в обратную сторону. Шествие проходит по обеим сторонам главной улицы Петербурга.

Горожане и туристы недоумевают: движение затруднено, на улицах шумно от постоянных сигналов полицейских, скандирующей толпы. Некоторые петербуржцы пережидают акцию, как стихийное бедствие — в ближайших кафе — или срочно меняют маршруты и садятся в метро.

На Невском проспекте продолжаются дорожные работы, движение автомобилей перекрыто от Садовой до канала Грибоедова. Как передает корреспондент ФАН, акция вернулась на то место, откуда началась. В это время на Дворцовой площади проходит репетиция парада ко Дню Победы, смотр войск.

Вероятно, что активисты уже устали кричать — их становится меньше, ряды редеют. Акция больше напоминает перепалку с сотрудниками правоохранительных органов.

Отметим, что акция не согласована с властями ни в Москве, ни в Петербурге. Ранее на Пушкинской площади в Москве был задержан Алексей Навальный. Он призывал к участию в незаконном мероприятии, и его сторонники попытались устроить провокации во время шествия.