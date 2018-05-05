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Стихийное бедствие: петербуржцы вынуждены менять маршруты из-за несанкционированной акции Навального
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    Стихийное бедствие: петербуржцы вынуждены менять маршруты из-за несанкционированной акции Навального

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    В Петербурге продолжается несанкционированная акция сторонников Навального

    Санкт-Петербург, 5 мая. В северной столице России третий час длится акция сторонников блогера Алексея Навального, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Участники акции в сопровождении сотрудников ОМОН и полиции ходят от Дворцовой площади по Невскому проспекту до Литейного проспекта и в обратную сторону. Шествие проходит по обеим сторонам главной улицы Петербурга.

    Горожане и туристы недоумевают: движение затруднено, на улицах шумно от постоянных сигналов полицейских, скандирующей толпы. Некоторые петербуржцы пережидают акцию, как стихийное бедствие — в ближайших кафе — или срочно меняют маршруты и садятся в метро.

    В Петербурге продолжается несанкционированная акция сторонников Навального

    На Невском проспекте продолжаются дорожные работы, движение автомобилей перекрыто от Садовой до канала Грибоедова. Как передает корреспондент ФАН, акция вернулась на то место, откуда началась. В это время на Дворцовой площади проходит репетиция парада ко Дню Победы, смотр войск.

    Вероятно, что активисты уже устали кричать — их становится меньше, ряды редеют. Акция больше напоминает перепалку с сотрудниками правоохранительных органов. 

    Отметим, что акция не согласована с властями ни в Москве, ни в Петербурге. Ранее на Пушкинской площади в Москве был задержан Алексей Навальный. Он призывал к участию в незаконном мероприятии, и его сторонники попытались устроить провокации во время шествия.

    В Петербурге продолжается несанкционированная акция сторонников Навального

    Автор: Евгения Авраменко
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