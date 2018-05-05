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Ракетный корабль «Ураган» испытают на Ладоге
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    Ракетный корабль «Ураган» испытают на Ладоге

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    Ракетный корабль «Ураган» испытают на Ладоге
    Санкт-Петербург, 5 мая. Испытания первого малого ракетного корабля «Ураган» пройдут 14–15 мая в акватории Ладожского озера.

    Малый ракетный корабль «Ураган» проекта 22800 «Каракут» уже спустили на воду в акватории Ладоги. Испытания корабля начнутся в середине мая, об этом сообщил начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.

    «Уже на воде находится головной корабль проекта 22800 «Ураган», который в ближайшее время — 15 мая, а может быть, даже 14 мая — приступит к заводским ходовым испытаниям в акватории Ладожского озера», — сообщил Тряпичников.

    После испытаний на Ладоге корабль отправится в Балтийск для дальнейших испытаний.

    Корабль спроектирован центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз" и в рекордные сроки реализован. МКР имеет водоизмещение около 800 тонн, его скорость может превышать 30 узлов. Корабль оснащен комплексом ракетного оружия «Калибр», артиллерийским комплексом и силовыми установками.

    Автор: Софья Куликова
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