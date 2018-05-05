Ракетный корабль «Ураган» испытают на Ладоге



Санкт-Петербург, 5 мая. Испытания первого малого ракетного корабля «Ураган» пройдут 14–15 мая в акватории Ладожского озера.

Малый ракетный корабль «Ураган» проекта 22800 «Каракут» уже спустили на воду в акватории Ладоги. Испытания корабля начнутся в середине мая, об этом сообщил начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.

«Уже на воде находится головной корабль проекта 22800 «Ураган», который в ближайшее время — 15 мая, а может быть, даже 14 мая — приступит к заводским ходовым испытаниям в акватории Ладожского озера», — сообщил Тряпичников.

После испытаний на Ладоге корабль отправится в Балтийск для дальнейших испытаний.

Корабль спроектирован центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз" и в рекордные сроки реализован. МКР имеет водоизмещение около 800 тонн, его скорость может превышать 30 узлов. Корабль оснащен комплексом ракетного оружия «Калибр», артиллерийским комплексом и силовыми установками.