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На Дворцовой площади стартовал мотопробег байкеров
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    На Дворцовой площади стартовал мотопробег байкеров

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    На Дворцовой площади стартовал мотопробег байкеров
    Санкт-Петербург, 5 мая. В 14.00 на главной площади Петербурга стартовал мотопробег.

    Мотоциклисты Петербурга готовятся к открытию мотосезона традиционным мотопробегом от Дворцовой до Ленэкспо на Васильевском острове.

    Мотопробег посвящен 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Колонна начала пробег с Дворцовой площади, где собрались сотни байкеров и мотолюбителей. В 14.00 колонна двинулась в сторону Васильевского острова. Звук мощных моторов разносится по всему центру Петербурга.

    В колонну вошли участники 21 мотоклуба, фрирайдеры и мотолюбители. Акция приурочена к празднованию Дня Победы. Также в программе запланированных мероприятий шествие «Бессмертного полка» и ретроавтомобилей.

    Ранее стала известна праздничная программа на День города, который пройдет 27 мая.
     

    Автор: Софья Куликова
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