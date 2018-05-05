На Дворцовой площади стартовал мотопробег байкеров



Санкт-Петербург, 5 мая. В 14.00 на главной площади Петербурга стартовал мотопробег.

Мотоциклисты Петербурга готовятся к открытию мотосезона традиционным мотопробегом от Дворцовой до Ленэкспо на Васильевском острове.

Мотопробег посвящен 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Колонна начала пробег с Дворцовой площади, где собрались сотни байкеров и мотолюбителей. В 14.00 колонна двинулась в сторону Васильевского острова. Звук мощных моторов разносится по всему центру Петербурга.

В колонну вошли участники 21 мотоклуба, фрирайдеры и мотолюбители. Акция приурочена к празднованию Дня Победы. Также в программе запланированных мероприятий шествие «Бессмертного полка» и ретроавтомобилей.

Ранее стала известна праздничная программа на День города, который пройдет 27 мая.

