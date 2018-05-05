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Катитесь в Америку: петербуржцев разозлила незаконная акция Навального
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    Катитесь в Америку: петербуржцев разозлила незаконная акция Навального

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    Катитесь в Америку: петербуржцев разозлила незаконная акция Навального

    Санкт-Петербург, 5 мая. Несогласованная акция сторонников Алексея Навального проходит в эти минуты в Петербурге. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, протестующие сперва скандировали антиправительственные лозунги на Дворцовой площади, а после направились в сторону Александровского сада.

    Среди вышедших на митинг много молодых людей, некоторые из них несут с собой российские флаги. По словам корреспондента ФАН, акция сторонников Навального находит отклик далеко не у всех прохожих. Многие из них высказывают недовольство в адрес протестующих: «Катитесь в Америку», «Путин не царь, он нормальный лидер страны».

    Напомним, что в субботу по всей России начались акции протеста, устроенные Алексеем Навальным. Манифестации проходят в Москве, Петербурге, Новосибирске, Томске, Чите, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Перми и других городах.

    Автор: Евгения Авраменко
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