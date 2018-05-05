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Зрителей «Авроры» эвакуировали после звонка из Франции
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    Зрителей «Авроры» эвакуировали после звонка из Франции

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    Зрителей «Авроры» эвакуировали после звонка из Франции
    Санкт-Петербург, 5 мая. Кинотеатр «Аврора» эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

    Зрителей кинотеатра «Аврора» эвакуировали во время сеанса «Мстителей». На служебный телефон кинотеатра 4 мая позвонил мужчина, на звонок ответила кассир кинотеатра. Мужчина представился «майором Поздняковым» и сообщил о бомбе в одном из залов.

    Сотрудница кинотеатра сразу позвонила в полицию и рассказала о звонке «майора». Сеанс остановили, а всех зрителей и сотрудников вывели из здания. Сотрудники правоохранительных органов провели тщательную проверку кинотеатра и бомбы не обнаружили.

    Зрители прождали 50 минут, после чего смогли вернуться в зал и продолжить просмотр фильма.

    Номер звонившего «майора» оказался зарегистрированным во Франции.
     

    Автор: Софья Куликова
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