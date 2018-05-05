Зрителей «Авроры» эвакуировали после звонка из Франции



Санкт-Петербург, 5 мая. Кинотеатр «Аврора» эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

Зрителей кинотеатра «Аврора» эвакуировали во время сеанса «Мстителей». На служебный телефон кинотеатра 4 мая позвонил мужчина, на звонок ответила кассир кинотеатра. Мужчина представился «майором Поздняковым» и сообщил о бомбе в одном из залов.

Сотрудница кинотеатра сразу позвонила в полицию и рассказала о звонке «майора». Сеанс остановили, а всех зрителей и сотрудников вывели из здания. Сотрудники правоохранительных органов провели тщательную проверку кинотеатра и бомбы не обнаружили.

Зрители прождали 50 минут, после чего смогли вернуться в зал и продолжить просмотр фильма.

Номер звонившего «майора» оказался зарегистрированным во Франции.

