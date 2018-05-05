Вертолеты и самолеты ВКС РФ устроили шоу над центром Петербурга

Санкт-Петербург, 5 мая. Над Невским проспектом пролетела боевая авиация ВКС России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Невский на пять минут замер, рассматривая военные самолеты — российская авиация устроила мини-шоу над каналом Грибоедова. Вертолеты и самолеты ВКС России пролетели над каналом, пересекли Невский и скрылись за Казанским собором.

Военная авиация будет участвовать в параде к 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге — 43 боевых машины представят мощь российских ВКС 9 мая.

Также сегодня в 15.00 на Дворцовой площади пройдет смотр войск Западного военного округа. В смотре примут участие более 4,5 тыс военнослужащих.



