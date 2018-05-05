Названы даты проведения международного гастрономического фестиваля



Санкт-Петербург, 5 мая. Международный гастрономический фестиваль пройдет в Петербурге с 5 по 9 июня.

В Петербург приедут шеф-повара из Азии, Европы и Америки для того, чтобы принять участие в фестивале St.Petersburg Gourmet Day.

Мастера кулинарного искусства будут изучать особенности русской кухни, делиться секретами традиционной кухни своих стран с гостями лучших ресторанов Петербурга.

Международный гастрономический фестиваль пройдет с 5 по 9 июня. В рамках фестиваля шеф-повара проведут мастер-классы, совместно с петербургскими коллегами представят серию ужинов и поделятся своим видением современной кухни.

Также мастера кулинарии проведут дискуссию о развитие барной и ресторанной культуры. Высказать свою позицию смогут петербургские рестораторы, бартендеры и журналисты.

Международный гастрономический фестиваль пройдет при поддержке комитета по внешним связям и комитета по развитию туризма.

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