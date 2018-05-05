Полтавченко одобрил проект памятного знака в честь годовщины освобождения Ленинграда от блокады



Санкт-Петербург, 5 мая. Утвержден макет памятного знака в честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко посетил ассоциацию блокадников в преддверии 73-летия победы в Великой Отечественной войне. Губернатор встретился с президентов ассоциации Валентиной Леоненко.

На заседании утвердили макет памятного знака в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Знак будут вручать ветеранам, имеющим медаль «За оборону Ленинграда» и знак «Жителю блокадного Ленинграда» в 75-летие победы.

Полтавченко высказал благодарность Валентине Леоненко за проявляемую инициативу, стремление сохранить память о жителях и защитниках осажденного Ленинграда и помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Также президент ассоциации блокадников отметила вклад в работу организации потомков жителей блокадного Ленинграда.

Ранее в Петербурге сообщили, что ветераны проедут на ретроавтомобилях по Невскому проспекту 9 Мая.

