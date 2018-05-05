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Полтавченко одобрил проект памятного знака в честь годовщины освобождения Ленинграда от блокады
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    Полтавченко одобрил проект памятного знака в честь годовщины освобождения Ленинграда от блокады

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    Полтавченко одобрил проект памятного знака в честь годовщины освобождения Ленинграда от блокады
    Санкт-Петербург, 5 мая. Утвержден макет памятного знака в честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады.

    Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко посетил ассоциацию блокадников в преддверии 73-летия победы в Великой Отечественной войне. Губернатор встретился с президентов ассоциации Валентиной Леоненко.

    На заседании утвердили макет памятного знака в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Знак будут вручать ветеранам, имеющим медаль «За оборону Ленинграда» и знак «Жителю блокадного Ленинграда» в 75-летие победы.

    Полтавченко высказал благодарность Валентине Леоненко за проявляемую инициативу, стремление сохранить память о жителях и защитниках осажденного Ленинграда и помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

    Также президент ассоциации блокадников отметила вклад в работу организации потомков жителей блокадного Ленинграда.

    Ранее в Петербурге сообщили, что ветераны проедут на ретроавтомобилях по Невскому проспекту 9 Мая.
     

    Автор: Софья Куликова
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