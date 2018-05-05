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Общество
Паром «Принцесса Анастасия» столкнулся с портовым краном в Петербурге
Общество
Паром «Принцесса Анастасия» столкнулся с портовым краном в Петербурге
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    Паром «Принцесса Анастасия» столкнулся с портовым краном в Петербурге

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    Паром «Принцесса Анастасия» столкнулся с портовым краном в Петербурге
    Санкт-Петербург, 5 мая. Пассажирский паром «Принцесса Анастасия», курсирующий между европейскими столицами, столкнулся с краном в порту Петербурга.

    Как сообщают очевидцы, находившиеся на борту, паром несколько раз задел кран в порту. 

    «Удар был сильный, тряхнуло прилично. Стояли около 40 минут, сбежались работники порта оценивать ситуацию», — рассказали очевидцы телеканалу Piter.TV.

    На данный момент судно вышло из морского порта Петербурга в сторону Хельсинки. При осмотре судна повреждений не обнаружено.

    Сотрудник парома прокомментировал столкновение, заявив, что паром проходил по грузовому каналу слишком близко к берегу, в полуметре.

    «Внезапно увидел как сыпится краска с одного из кранов — задели его капитанским мостиком. Одновременно задели ещё один кран задней частью корабля», — поделился сотрудник парома.

    Как сообщил представитель компании, которой принадлежит паром, столкновения с краном не было. Судно сделало временную остановку у грузового причала, чтобы проверить работу энергосистемы и подруливающих устройств.
     

    Автор: Софья Куликова
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