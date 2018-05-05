Паром «Принцесса Анастасия» столкнулся с портовым краном в Петербурге



Санкт-Петербург, 5 мая. Пассажирский паром «Принцесса Анастасия», курсирующий между европейскими столицами, столкнулся с краном в порту Петербурга.

Как сообщают очевидцы, находившиеся на борту, паром несколько раз задел кран в порту.

«Удар был сильный, тряхнуло прилично. Стояли около 40 минут, сбежались работники порта оценивать ситуацию», — рассказали очевидцы телеканалу Piter.TV.

На данный момент судно вышло из морского порта Петербурга в сторону Хельсинки. При осмотре судна повреждений не обнаружено.

Сотрудник парома прокомментировал столкновение, заявив, что паром проходил по грузовому каналу слишком близко к берегу, в полуметре.

«Внезапно увидел как сыпится краска с одного из кранов — задели его капитанским мостиком. Одновременно задели ещё один кран задней частью корабля», — поделился сотрудник парома.

Как сообщил представитель компании, которой принадлежит паром, столкновения с краном не было. Судно сделало временную остановку у грузового причала, чтобы проверить работу энергосистемы и подруливающих устройств.

