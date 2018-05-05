В День города петербуржцев ждет более 200 праздничных мероприятий и фейерверк 



Санкт-Петербург, 5 мая. Всего 207 мероприятий запланированы в честь празднования 315-й годовщины Петербурга

Пресс-служба администрации Петербурга сообщила, что Смольный уже утвердил программу праздничных торжеств. Празднование откроет выступление сводного хора на Дворцовой площади.

Напомним, что День города в Петербурге традиционно отмечается 27 мая. Всего в городе запланировано 207 мероприятий, которые пройдут с 20 по 27 мая.

На Манежной площади откроется фестиваль «Мотостолица», а 26 мая состоится IV Петербургский международный парад ретроавтомобилей.

Вечером 25 мая на Дворцовой пройдет концерт «Классика на Дворцовой». Транслировать выступление на Дворцовой будут в Москве в парке «Музеон».

На Адмиралтейской набережной пройдет фестиваль «Поющие мосты». Жителям и туристам особенно полюбился развод мостов под классическую музыку.

Шествие бала национальностей начнется с площади Островского на Стрелку В.О 27 мая. В этот же день по городу пройдут артисты цирка. В шествии по Невскому проспекту примут участие дрессированные слоны.

Праздник завершится традиционным салютом над акваторией Невы.

