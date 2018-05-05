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Общество
Петербургские болельщики смогут бесплатно уехать с «Новокрестовской» 13 мая
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    Петербургские болельщики смогут бесплатно уехать с «Новокрестовской» 13 мая

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    Петербургские болельщики смогут бесплатно уехать с «Новокрестовской» 13 мая
    Санкт-Петербург, 5 мая. В Петербурге 13 мая пройдет тестовый матч «Зенит» — «СКА-Хабаровск». После игры болельщики смогут бесплатно уехать со станции «Новокрестовская».

    На стадионе «Санкт-Петербург Арена» 13 мая пройдет последний тестовый матч между футбольными клубами «Зенит» и «СКА-Хабаровск» перед ЧМ-2018. После игры болельщики смогут протестировать транспортную инфраструктуру и бесплатно уехать со станции «Новокрестовская».

    Как сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, «Беговая» будет использоваться в полном объеме только при каких-либо непредвиденных обстоятельствах. Остальные транспортные объекты обещают открыть для всех.

    По информации вице-губернатора Владимира Кириллова, из 16 объектов, предусмотренных программой ЧМ-2018, 14 реализованы в полном объеме. В первую очередь речь идет о семи спортивных объектах, дорожно-транспортных развязках, капремонте Городской Покровской больницы и Городской клинической больницы № 31.

    «Обращаю внимание всех ответственных руководителей на недопустимость срыва установленных сроков ввода объектов в эксплуатацию. В случае нарушения принятых обязательств к виновным лицам будут применены самые строгие меры», — заявил Владимир Кириллов.

    В стадии завершения находится участок «зеленой» ветки метро от станции «Приморская» до станции «Беговая».

    Автор: Софья Куликова
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