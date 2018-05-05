СКА продлил контракт с хоккеистом Хафизуллиным на четыре года



Санкт-Петербург, 5 мая. Петербургский СКА продлили контракт с защитников Динаром Хафизуллиным на четыре года.

Как сообщает пресс-служба СКА, новый контракт с 29-летним Динаром Хафизуллиным рассчитан на четыре года и будет действовать до конца сезона 2021–2022 годов. Хафизуллин является воспитанником казанского «Ак Барса», где и дебютировал в КХЛ, выступает за СКА с 2014 года, при этом в составе СКА дважды стал обладателем Кубка Гагарина.

В прошедшем сезоне КХЛ Хафизуллин провел 43 матча и набрал 16 баллов за результативность, участвовал в девяти плей-оффах, где отметился одной передачей.

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СКА продлил контракт с Динаром Хафизуллиным на "ух ты сколько!" лет. Срок действительно серьезный, как и сам Динар.



Ура-ура! pic.twitter.com/r9IK7npsBW — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 4, 2018

Динар Хафизуллин также входит в состав сборной России по хоккею на чемпионате мира 2018 года. Чемпионат по хоккею проходит сейчас в Дании. В первом матче Хафизуллин отметился результативными передачами.

