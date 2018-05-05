В Стрельне перекроют движение из-за велопробега 5 мая



Санкт-Петербург, 5 мая. Движение транспорта ограничат с 10.30 до 13.00 в связи с проведением велопробега.

В связи с проведением велопробега в часть 9 Мая, движение автотранспорта перекроют на нескольких улицах города.

Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 5 мая с 10.30 и до 13.00 движение будет перекрыто по Портовой и Пристанской улицам и по Нижней дороге. Также движение будет закрыто по Выставочной улице на участке от Портовой до Пристанской улицы.

Велопробег приурочен к празднованию Дня Победы, а также к 15-летию комендатуры охраны 4-го отдела Службы охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО России.

