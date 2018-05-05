В Смольном одобрили увеличение предельной высоты новых жилых комплексов



Санкт-Петербург, 4 мая. Смольный разрешил строительство нескольких высоток в Приморском и Невском районах.

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга на заседании одобрила увеличение предельной высоты зданий для новых жилых комплексов, которые буду построены компаниями «Главстрой-СПб» и «Парк Бабушкина».

Как сообщает пресс-служба Смольного, максимальная высота зданий на улице Бабушкина составит 75 метров, хотя в правилах землепользования и застройки указанная максимальная высота составляет 40 метров. Помимо жилых домов ООО «Парк Бабушкина» планирует построить детский сад, подземный гараж и наземную парковку.

В Приморском районе максимальная высота зданий увеличена до 75 метров в ЖК «Юнотолово» в 3-й Конной Лахте. Здесь появятся жилые высотки в 24, 16 и 9 этажей. Застройщик ООО «Главстрой-СПб» также представил «дорожную карту», согласно которой он должен построить и передать объекты городу.

