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Общество
В Смольном одобрили увеличение предельной высоты новых жилых комплексов
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    В Смольном одобрили увеличение предельной высоты новых жилых комплексов

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    В Смольном одобрили увеличение предельной высоты новых жилых комплексов
    Санкт-Петербург, 4 мая. Смольный разрешил строительство нескольких высоток в Приморском и Невском районах.

    Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга на заседании одобрила увеличение предельной высоты зданий для новых жилых комплексов, которые буду построены компаниями «Главстрой-СПб» и «Парк Бабушкина».

    Как сообщает пресс-служба Смольного, максимальная высота зданий на улице Бабушкина составит 75 метров, хотя в правилах землепользования и застройки указанная максимальная высота составляет 40 метров. Помимо жилых домов ООО «Парк Бабушкина» планирует построить детский сад, подземный гараж и наземную парковку.

    В Приморском районе максимальная высота зданий увеличена до 75 метров в ЖК «Юнотолово» в 3-й Конной Лахте. Здесь появятся жилые высотки в 24, 16 и 9 этажей. Застройщик ООО «Главстрой-СПб» также представил «дорожную карту», согласно которой он должен построить и передать объекты городу.
     

    Автор: Софтя Куликова
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