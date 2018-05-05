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«Достоевский карнавал» перенесли на Новую Голландию из-за ЧМ-2018
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    «Достоевский карнавал» перенесли на Новую Голландию из-за ЧМ-2018

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    «Достоевский карнавал» перенесли на Новую Голландию из-за ЧМ-2018
    Санкт-Петербург, 5 мая. Празднование Дня Достоевского перенесли с улиц Петербурга на Новую Голландию в связи с проведение ЧМ-2018.

    День Достоевского традиционно проводится в первую субботу июля на улицах или открытых площадках города. В этом в связи с ЧМ-2018 праздник состоится в парке Новая Голландия. Мероприятия пройдут 7 июля с 12.00 до 22.00.

    «Достоевский карнавал» — традиционная городская акция, в которой принимают участия известные режиссеры, балетмейстеры, художники, ведущие актеры петербургских театров. Экскурсия по произведениям Достоевского пройдет в районе Сенной и Владимирской площадей.

    В этом году праздник, посвященный русскому писателю, состоится уже в девятый раз. Дата праздника является отсылкой роману «Преступление и наказание», так как события в романе начинаются именно в июле.
     

    Автор: Софья Куликова
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